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Компания TravokosovV предоставляет все виды услуг по благоустройству участков. Реализуем ландшафтный дизайн любой сложности.

Благоустройство и озеленение участка
Озеленение загородного участка
Озеленение
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Установка забора
Посадка растений
Установка септика
Ливневая канализация
Установка детских площадок
Мощение
Дренаж фундамента
Монтаж въезда
Укладка рулонного газона
Ландшафтное проектирование

Ландшафтное проектирование

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Озеленение

Озеленение дачного участка

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Дренажная система

Устройство дренажной системы

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Строительство домов

Строительство домов и построек

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Установка бассейна

Проектирование и установка бассейнов

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Монтаж дорожного покрытия

Монтаж дорожного покрытия

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Цена благоустройства и озеленения участка

Красивый участок

После строительства загородного дома или дачи необходимо уделить внимание обустройству и озеленению прилегающей территории. Благоустройство участка в СПБ включает полный комплекс работ под ключ: строительство забора, выполнение въезда для транспорта, мощение дорожек, монтаж детской площадки и высадку зеленых насаждений. Чтобы сделать частный дом уютным и создать уникальный дизайн для придомовой территории требуется участие группы специалистов: ландшафтного дизайнера, флориста, озеленителя, команды профессиональных строителей. Заказать благоустройство и озеленение участка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно, обратившись в компанию TravokosovV.

 

Зеленый участок

Дизайнерское оформление и благоустройство участка частного дома

Комплексное обслуживание придомовой территории включает несколько этапов, выполняемых после обсуждения деталей с заказчиком:

  • Составление плана и дендроплана с разбивочными чертежами участка.
  • Монтаж дренажной системы и ливневой канализации для осушения грунта.
  • Строительство забора из сварной сетки, профиля, штакетника, сети-рабицы. Установка ограждений из деревянного штакетника для цветников, детских площадок.
  • Выполнения индивидуального въезда для транспорта (после проведения всех общестроительных работ).
  • Строительство искусственных водоемов и дизайнерское оформление прилегающей территории.
  • Мощение дорожек плиткой, щебнем, камнем — важная этап благоустройства участка, позволяющий разбить территорию на зоны свободно передвигаться в любую погоду.
  • Комплексное озеленение: высадка деревьев и кустарников, хвойника, цветников.

 

Как мы работаем

После подписания договора на участок заказчика выезжает не один дизайнер, а целая группа специалистов. Они проводят осмотр местности, оценивают объём работ и изучают особенности грунта. Выполняют соответствующие замеры и фотофиксацию объекта.

Эти мероприятия необходимы для разработки концепции по озеленению, архитектурному оформлению и благоустройству дачного участка или придомовой территории. Важно оценить объект с позиции разных людей. Поэтому каждый специалист к дальнейшей встречи подготавливает независимый эскизный проект с учетом рекомендаций и потребностей заказчика. Тот вариант, который понравится ему больше всего и принимается за основу.

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Стоимость благоустройства участка

При заключении договора с компанией TravokosovV продажа материалов осуществляется по выгодным ценам, а весь комплекс работ выполняется без оплаты услуг посредников. Это позволяет провести благоустройство дачного участка в СПБ недорого и с гарантией качества. Комплекс услуг, предоставляемых каждому заказчику, включает:

  • предварительную консультацию по телефону и бесплатный выезд специалиста для оценки объекта;
  • выполнение проекта, включающего благоустройство и озеленение участка с учетом финансовой составляющей и пожеланий домовладельца;
  • демонтаж старых построек, сезонную уборку территории, обрезку сухих деревьев, вывоз мусора;
  • обустройство зон отдыха, строительство беседок;
  • устройство и обслуживание дренажной системы;
  • художественное оформление: мощение дорожек, въезда для транспорта;
  • cтроительство детских площадок с использованием разных игровых конструкций;

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travokosovv.spb

Заказать благоустройство участка в Санкт-Петербурге

В зависимости от пожеланий заказчика благоустройство территории участка включает посадку плодовых деревьев и кустарников, а также декоративной растительности, живой изгороди, бордюров из низкорослых кустарников. Особое внимание уделяется высадке цветников и оформлению многоуровневых композиций, которые украшают придомовую территорию и создают неповторимый дизайн частного дома или дачи в СПБ.

Материалы

Нерудные материалы Спб
Нерудные материалы
 Трубы Softrock
Трубы softrock
 Дренажные трубы
Дренажные системы
 Газонные травы
Газонные травы
 Рулонный газон
Рулонный газон
 Туи
Туи
 Септики
Септики
 Детские площадки
Детские площадки

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