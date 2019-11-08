Как мы работаем

После подписания договора на участок заказчика выезжает не один дизайнер, а целая группа специалистов. Они проводят осмотр местности, оценивают объём работ и изучают особенности грунта. Выполняют соответствующие замеры и фотофиксацию объекта.

Эти мероприятия необходимы для разработки концепции по озеленению, архитектурному оформлению и благоустройству дачного участка или придомовой территории. Важно оценить объект с позиции разных людей. Поэтому каждый специалист к дальнейшей встречи подготавливает независимый эскизный проект с учетом рекомендаций и потребностей заказчика. Тот вариант, который понравится ему больше всего и принимается за основу.