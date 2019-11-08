Благоустройство участка и его направления
Определившись с внешним видом, мы приступаем к следующему этапу нашей работы, разработка проекта, о которой поговорим в следующей статье
Компания TravokosovV предоставляет все виды услуг по благоустройству участков. Реализуем ландшафтный дизайн любой сложности.
Определившись с внешним видом, мы приступаем к следующему этапу нашей работы, разработка проекта, о которой поговорим в следующей статье
После строительства загородного дома или дачи необходимо уделить внимание обустройству и озеленению прилегающей территории. Благоустройство участка в СПБ включает полный комплекс работ под ключ: строительство забора, выполнение въезда для транспорта, мощение дорожек, монтаж детской площадки и высадку зеленых насаждений. Чтобы сделать частный дом уютным и создать уникальный дизайн для придомовой территории требуется участие группы специалистов: ландшафтного дизайнера, флориста, озеленителя, команды профессиональных строителей. Заказать благоустройство и озеленение участка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно, обратившись в компанию TravokosovV.
Дизайнерское оформление и благоустройство участка частного дома
Комплексное обслуживание придомовой территории включает несколько этапов, выполняемых после обсуждения деталей с заказчиком:
После подписания договора на участок заказчика выезжает не один дизайнер, а целая группа специалистов. Они проводят осмотр местности, оценивают объём работ и изучают особенности грунта. Выполняют соответствующие замеры и фотофиксацию объекта.
Эти мероприятия необходимы для разработки концепции по озеленению, архитектурному оформлению и благоустройству дачного участка или придомовой территории. Важно оценить объект с позиции разных людей. Поэтому каждый специалист к дальнейшей встречи подготавливает независимый эскизный проект с учетом рекомендаций и потребностей заказчика. Тот вариант, который понравится ему больше всего и принимается за основу.
При заключении договора с компанией TravokosovV продажа материалов осуществляется по выгодным ценам, а весь комплекс работ выполняется без оплаты услуг посредников. Это позволяет провести благоустройство дачного участка в СПБ недорого и с гарантией качества. Комплекс услуг, предоставляемых каждому заказчику, включает:
В зависимости от пожеланий заказчика благоустройство территории участка включает посадку плодовых деревьев и кустарников, а также декоративной растительности, живой изгороди, бордюров из низкорослых кустарников. Особое внимание уделяется высадке цветников и оформлению многоуровневых композиций, которые украшают придомовую территорию и создают неповторимый дизайн частного дома или дачи в СПБ.